LIVE! Si tratta per Hermoso: offerto un contratto da 3,5 milioni, ma serve un rilancio. Smalling verso l’Arabia, Hummels resta in corsa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Chris Smalling potrebbe lasciare la Roma nei prossimi giorni, destinazione Arabia Saudita. Il mercato da quelle parti è ancora aperto fino ai primi di settembre, e l’inglese sembra essersi persuaso a lasciare Trigoria.

Ora però la Roma, scrive in questi minuti il giornalista Angelo Mangiante, deve fare in fretta e battere la concorrenza del Galatasaray per Mario Hermoso, difensore mancino spagnolo svincolatosi dall’Atletico Madrid.

Il calciatore, riferisce Mangiante, era stato proposto più volte ai giallorossi nel corso del mercato, incassando ripetutamente un no. Ora però le cose sono cambiate: sfumato Danso, a Trigoria hanno la necessità di correre ai ripari in difesa. Col mercato chiuso restano disponibili solo gli svincolati.

Mario Hermoso, 29 anni, è il meglio che c’è a disposizione: difensore veloce, esperto, abile sia nella difesa a quattro che a tre, sarebbe un acquisto ideale per De Rossi. Ma il Galatasaray è avanti, avendo formulato un’offerta economicamente migliore al calciatore, e serve un rilancio deciso per strappare il sì del calciatore.

Con Smalling vicino all’Arabia, #Roma deve fare in fretta con #Hermoso per superare il Galatasaray.

Hermoso è giá stato proposto in questi tre mesi alla Roma: la risposta era no. Ora è lo svincolato più forte e pronto tra i centrali. 29 anni, mancino, ideale per la difesa a tre — Angelo Mangiante (@angelomangiante) August 31, 2024

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 – La Roma continua a trattare con l’entourage di Hermoso e Hummels. Secondo il giornalista de ‘Il Tempo’ Filippo Biafora, al momento l’offerta allo spagnolo è di un contratto da 3,5 milioni a stagione mentre il Galatasaray offre 4,5 milioni. I colloqui continuano ma serve incrementare la proposta.