Juventus-Roma, le ultimissime sulla formazione giallorossa: crescono le quotazioni di Pisilli

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Roma. In attesa di conoscere le scelte definitive di mister De Rossi, cominciano a filtrare le prime notizie sulle possibili mosse del tecnico giallorosso.

Stando alle ultimissime indiscrezioni, sarebbero in crescita le quotazioni di Niccolò Pisilli, centrocampista non ancora 20enne, passato stabilmente in prima squadra dopo aver fatto la spola in Primavera lo scorso anno.

Il calciatore classe 2004 potrebbe giocare dal primo minuto, ma non al posto di Cristante, bensì di Paredes, non ancora al top della forma. A completare il centrocampo capitan Pellegrini. Non sembra candidato a partire titolare dall’inizio Manu Konè, arrivato da poche ore alla Roma.

Rebus da sciogliere invece in attacco: ballottaggio aperto tra Dybala e Soulè, i due grandi ex della partita. Sicuro di una maglia Dovbyk, pronto all’esordio l’ex rossonero Saelemaekers.

