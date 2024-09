De Rossi cambia: subito Konè e Saelemaekers

AS ROMA NEWS – Solo un punto dopo due partite. E stasera c’è la Juventus da affrontare allo Stadium, trasferta che ha regalato quasi sempre amarezze per la Roma.

E allora De Rossi opta per un cambiamento abbastanza radicale: subito fuori Cristante e Zalewski, dentro i nuovi acquisto Manu Konè e Alexis Saelemaekers. E poco importa se i due sono arrivati a Trigoria solo qualche ora fa, e hanno avuto il tempo solo di salutare i nuovi compagni e svolgere la rifinitura con loro.

La Roma ha bisogno di energie nuove, ma soprattutto di trovare una sua identità. In attesa dell’arrivo di Hermoso, la coppia centrale sarà sempre formata da Mancini e Ndicka, con Smalling alla sua ultima in giallorosso in panchina. Sulle fasce Celik e Angelino.

A centrocampo, come detto, pronto al debutto Manu Konè, giocatore fortemente voluto da De Rossi per dare più “ciccia” alla mediana. Con lui Paredes e Pellegrini. In attacco invece si apre un ballottaggio Dybala-Soulè, col più giovane che sembra partire dietro alla Joya. Dovbyk avrà il compito di scardinare la difesa bianconera.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica

