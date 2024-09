Mario Hermoso dice sì: vince il pressing di De Rossi. E con lo spagnolo può cambiare la difesa della Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Mario Hermoso ha detto sì. L’inserimento della Roma sul difensore spagnolo è stato vincente. Così come il pressing operato da Daniele De Rossi nei suoi confronti, costante e continuo.

Un’opera di convincimento che ha portati i suoi frutti: l’allenatore ha spiegato all’ex giocatore dell’Atletico i programmi che ha per lui e per la squadra, spiegando che la Roma ha intenzione di tornare presto a primeggiare in Italia e a giocare stabilmente in Champions League.

Hermoso, corteggiato appassionatamente anche dal Galatasaray (che gli offriva circa un milione in più all’anno dei capitolini, 4,5 contro i 3,5 della Roma), ha detto sì. Nella serata di ieri il difensore ha chiamato De Rossi, confermandogli la sua decisione: volerà a breve nella Capitale per firmare un contratto triennale.

Dopo aver perso Danso, De Rossi è stato accontentato dai Friedkin, disposti ad alzare l’offerta di stipendio per lo spagnolo pur di averlo in giallorosso. Con Hermoso la Roma mette a segno un colpo importante: lo spagnolo è un difensore centrale mancino veloce, bravo nel gioco aereo e piuttosto solido in marcatura. Ha un piede sinistro educato, e questo gli permette di poter giocare, all’occorrenza, anche da terzino sinistro.

Con lui De Rossi potrà anche giocare a tre dietro, ma anche utilizzarlo come alternativa ad Angelino, in attesa che Dahl completi il suo percorso di inserimento nel nostro campionato. Un jolly preziosissimo. Non a caso DDR ha trascorso le ultime ore a cercare di convincere Hermoso a sposare la causa romanista.

Giallorossi.net – G. Pinoli

