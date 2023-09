Serie A: Milan e Atalanta passano sui campi di Cagliari e Verona. Prima vittoria per l’Empoli

AS ROMA NEWS – Vittorie per Milan e Atalanta nei match delle 18:30 di questo mercoledì nel quale si gioca il turno infrasettimanale di Serie A.

I rossoneri passano sul campo del Cagliari per 3 a 1 in rimonta: vantaggio dei sardi con Luvumbo, poi però vanno in gol Okafor, Tomori e Loftus-Cheek.

Ok anche l’Atalanta che batte l’Hellas a Verona: decisivo un gol di Koopmeiners in apertura di match. Primi punti anche per l’Empoli che batte la Salernitana in casa grazie a una rete di Balzanzi.

Giallorossi.net – F. Turacciolo