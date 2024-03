Serie A: pareggio a reti bianche tra Torino e Fiorentina, viola a -5 dalla Roma. Beltràn salta la sfida con i giallorossi

AS ROMA NOTIZIE – Finisce zero a zero il match serale di questo sabato di campionato: reti bianche tra Torino e Fiorentina al termine dei 90 minuti.

Gara equilibrata, caratterizzata dall’espulsione di Ricci per proteste a fine primo tempo, con il centrocampista che si becca un doppio giallo nel giro di due minuti.

Nella ripresa la viola spinge alla ricerca del gol partita, ma l’attacco guidato da Belotti è spuntato e le occasioni latitano. Da segnalare l’ammonizione a Beltran, che era diffidato: l’argentino salterà la partita contro la Roma di domenica prossima.

La Fiorentina sale a quota 42, e il distacco dai giallorossi si allunga a 5 punti in attesa dello scontro diretto del prossimo turno di campionato.

Giallorossi.net – T. De Cortis