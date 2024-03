Roma show con vista Champions

AS ROMA NEWS – Nessuna distrazione. Zero pensieri diretti alla partita contro il Brighton di giovedì prossimo. A differenza degli inglesi, crollati col Fulham (3-0) anche a causa dei tanti cambi, la Roma di De Rossi mantiene la testa sul campionato e si sbarazza del Monza con un punteggio un po’ troppo severo per i brianzoli.

La vittoria comunque è netta e meritata: allo U-Power, invaso dalla solita ondata giallorossa numerosa quanto rumorosa, trionfa la squadra più forte e con maggior tasso tecnico. La differenza la fanno i giocatori di qualità che ha la Roma: Pellegrini realizza un gol pazzesco che spiana la strada ai suoi, poi ci pensa Dybala a servire un pallone al bacio per il gol di Lukaku, a segno finalmente anche contro il Monza.

Quindi nella ripresa è la Joya a mettersi in proprio con un gioiello su punizione, e infine è Paredes su rigore a calare il poker romanista sul malcapitato Monza, che segnerà il gol della bandiera solo nel finale con un jolly pescato da Carboni (Andrea) poco prima del recupero. La punizione per i lombardi è eccessiva: la squadra di Palladino può recriminare soprattutto per il palo di Djuric a inizio partita, un’occasione che avrebbe potuto mettere il match su binari diversi.

Ma il divario con la Roma è stato comunque lampante nel corso dei novanta minuti, e alla fine probabilmente l’avrebbe comunque spuntata la squadra di De Rossi, i cui meriti della rinascita giallorossa sono sotto gli occhi di tutti. Da quando l’ex capitano siede su questa panchina, la Roma macina punti, gol e belle prestazioni, riuscendo a tenere una media più da lotta scudetto che da zona Champions. Tornata ormai a un tiro di schioppo.

Lazio e Fiorentina continuano a perdere terreno, Bologna e Atalanta si sfideranno questa sera, e una delle due (o tutte e due) è destinata a lasciare punti per strada. La Roma sta lì, pronta a mettere la freccia. “Non abbiamo ancora fatto niente“, è al frase più ripetuta dai giocatori a fine partita. Vangelo. Ma se la squadra continuerà a tenere questo ritmo, il ritorno nell’Europa che conta sarà una naturale conseguenza.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!