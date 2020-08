Serie A: si riparte il 19 settembre, l’ultima giornata fissata per il 23 maggio

SERIE A DATA INIZIO 2020 – Il Consiglio di Lega che si è riunito oggi a Milano ha deciso le date della stagione 2020-21. La prima giornata della Serie A è stata fissata per il 19 settembre.

Confermate le voci degli ultimi giorni, in cui era stato ipotizzato lo spostamento in avanti di una settimana per l’inizio del campionato.

Lo slittamento comporta anche il cambio di alcune date delle festività natalizie: si giocherà infatti anche il 3 gennaio.

L’ultima giornata di Serie A è invece fissata per il 23 maggio.

