Lista Uefa AS Roma: fuori Smalling, Pastore e Cetin. Dentro Ibanez, Zaniolo e Peres

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha appena reso nota ufficialmente la propria lista Uefa con i giocatori che parteciperanno alla fase finale dell’Europa League che si comincerà nei prossimi giorni.

In elenco figurano i nomi di Zaniolo, Ibanez e Bruno Peres, mentre non compaiono quelli di Smalling, che dunque non resterà per il momento alla Roma, Pastore e Cetin.

Questo l’elenco completo: Lopez, Mirante, Fazio, Ibanez, Kolarov, Mancini, Peres, Santon, Spinazzola, Cristante, Diawara, Pellegrini, Perotti, Veretout, Villar, Zaniolo, Dzeko, Kalinic, Kluivert, Mkhitaryan, Perez e Under.