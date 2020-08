Cessione As Roma, ore decisive: entro la settimana uscirà fuori il nuovo proprietario

AS ROMA NEWS – Sono ore davvero decisive per il futuro della Roma. In questi minuti si sta per decidere chi sarà il nuovo proprietario del club giallorosso. Pallotta è alla stretta finale, il presidente è determinato a cedere prima della fine di agosto ma presto scopriremo anche a chi.

Stando a quanto riferisce Filippo Biafora de Il Tempo a Tele Radio Stereo, entro il weekend, ma forse anche prima, si conoscerà con certezza il nome del proprietario che succederà a James Pallotta.

Dan Friedkin sembrava essere il soggetto più accreditato ma nelle ultime ore le dichiarazioni provenienti dal Kuwait hanno agiato le acque e reso più incerto il finale di questa intricata vicenda. Ore calde, tra poco sapremo chi l’avrà spuntata.

Fonte: Tele Radio Stereo