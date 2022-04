Serie A, tonfo del Napoli: passa la Fiorentina (2-3). Il Sassuolo stende l’Atalanta (2-1)

AS ROMA NEWS – Giornata importante nella corsa al quinto posto in classifica. In attesa di Roma-Salernitana, vittoria pesantissima della Fiorentina che passa al San Paolo col punteggio di 3 a 2.

Vantaggio viola con Nico Gonzalez, nella ripresa pareggio del Napoli con Mertens. Ma la speranza del sorpasso viene gelata dai gol di Ikone e Cabral. Inutile la rete di Osimhen.

Altra sconfitta per l’Atalanta di Gasperini, battuta dal solito imprevedibile Sassuolo che vince 2 a 1: decide una doppietta del giovane e promettentissimo Traorè. Nel recupero segna Muriel, ma è troppo tardi.

Nel match dell’ora di pranzo invece vittoria della Lazio sul campo del Genoa: a Marassi finisce 4 a 1, tripletta di Immobile e gol di Marusic. I padroni di casa in rete solo grazie a un autogol di Patric.

La classifica, in attesa del match della Roma, recita Lazio al quinto posto a quota 55, giallorossi dietro a quota 54, poi Fiorentina a 53 e Atalanta a quota 51. Ma sia i viola che i bergamaschi devono ancora recuperare una partita.

Giallorossi.net – F. Turacciolo