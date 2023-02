Serie A, vincono Inter e Milan: ko Udinese (3-1) e Monza (0-1). Domani la Roma non può sbagliare

ALTRE NOTIZIE – Vincono le milanesi nell’anticipo di campionato del sabato. Il Milan passa per uno a zero sul campo del Monza: decide un gol di Messias nel primo tempo.

Ok anche l’Inter di Inzaghi che batte 3 a 1 l’Udinese di Sottil: a segno Lukaku su rigore al 20′ del primo tempo, pareggio di Lovren al 43′, poi in gol Mkhitaryan e Lautaro Martinez nella ripresa.

Con queste vittorie i nerazzurri salgono a quota 47 punti e i rossoneri a 44, rispettivamente a +6 e + 3 sulla Roma che domani giocherà in casa contro il Verona per non perdere terreno prezioso.

Giallorossi.net – F. Turacciolo