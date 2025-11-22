SERIE A – Il Napoli batte l’Atalanta (3-1) e torna in vetta. Pari tra Fiorentina e Juventus al Franchi (1-1). Vittoria pesante del Bologna a Udine

19
322

Si apre con gol ed emozioni la 12ª giornata di campionato. Nei match delle 15 di sabato 22 novembre arrivano la vittoria del Bologna a Udine e un pareggio pirotecnico tra Cagliari e Genoa.

Prestazione convincente degli emiliani di Italiano, che alla Dacia Arena battono l’Udinese per 3-0: decisiva una doppietta di Pobega nella ripresa, poi nel recupero Bernardeschi firma il risultato finale. Il Bologna sale a quota 24, raggiungendo momentaneamente Roma e Inter.

Gol e spettacolo anche al Sant’Elia: Cagliari-Genoa finisce 3-3 dopo una partita ricca di ribaltamenti. Ospiti avanti con Vitinha, pareggio di Borrelli, nuovo vantaggio con Ostigaard e risposta immediata di Esposito. Nella ripresa Borrelli porta avanti i sardi, ma all’83’ Caricol firma il definitivo 3-3. Il Cagliari sale a 11 punti, il Genoa arriva a quota 8.
LEGGI ANCHE – Roma davanti a un tour de force: almeno 24 gare in 123 giorni

Finisce in parità anche la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus: bianconeri avanti grazie a Kostic nel recupero del primo tempo, pari viola con Mandragora a inzio ripresa. La squadra di Spalletti raggiunge quota 20 punti, mentre quella di Vanoli sale a 6 e resta fanalino di coda.

Torna alla vittoria il Napoli di Conte, che supera 3 a 1 l’Atalanta di Palladino: Neres mattatore con una doppietta, poi chiude i giochi Lang, inutile la rete di Scamacca nella ripresa. Gli azzurri tornano in vetta a quota 25 punti, i bergamaschi invece restano inchiodati a quota 13.

Giallorossi.net – G. Pinoli

19 Commenti

    • D’accordo con te …
      io lo calcolo come concorrente forte per i posti Champions (addirittura non mi fido nemmeno dell’attuale “sparizione” dell’atalanta).
      Pero’ devo anche aggiungere che oggi, vedendo gran parte della partita, dico che i 3 gol, soprattutto il 2° e il 3°, glieli hanno regalati portiere e difesa davvero “moscia” e addormentata.

      Comunque adesso pensiamo a noi … domani, seppur essendo solo la 12a giornata, sarebbe di un importanza enorme portarsi a casa i 3 punti, soprattutto per le partite degli avversari che ci sono intorno/sotto, ma ancora troppo vicini.

      Nel frattempo noi “gufo”😁ma già una di quelle “vicine” ha vinto 😒, mentre i gobbi, che stanno giocando proprio ora, all’inizio del 2° tempo sono in parità 1-1 (vincevano … speriamo perdano, anche se ci credo poco…).

      Sempre Forza ROMA!!!

    • Giusto , io per primo.
      Però in molti hanno sentire scritto che noi , le vittorie che abbiamo fatto , le abbiano fatte contro i nessuno
      Infatti il Bologna è nessuno………. … …

  2. Il Bologna l’ho già citato come una seria candidata alla zona Champions.
    Ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.

    • Sono uno di quelli a cui piace scherzare,perchè noi Romani siamo così. mentre voi altri siete tristi.

    • va visto in una Metropoli.

      a Bologna dove non sei obbligato a vincere è più facile lavorare.

      a Firenze ha perso finali OSCENE.

      ❤️🧡💛

  4. Beh, col senno di poi, lo scontro-scudetto col Bologna a1°a pari punti alla 13°, vinto 1-0 la 1ma giornata ha tutto 1 altro valore 🙄🫢🤪😅🤣🤣🤣🤣🤣

  5. Il Genoa di De Rossi non perde ma neanche vince, il mio pronostico è che De Rossi mangerà il panettone, ma non so se inizierà il girone di ritorno, è stato un grande giocatore, ma come allenatore lo vedo un po’ sopravalutato.. Il Bologna è invece la mina vagante, ormai non è più una sorpresa e darà molto filo da torcere nei piani alti della classifica,e probabilmente ci romperà le tasche per un posto champion…

    • Non è da scudetto, ma è una squadra ostica, e fare i 3 punti con loro non sarà scontato per nessuno, quindi quel 1 a 0 vale parecchio.

    • Salmacis Era la prima giornata, con qualche assenza da parte loro e sappiamo tutti che le squadre di Italiano ci mettono tempo per carburare (come dicevamo noi con Gasperini,solo che poi per fortuna non è successo). E infatti scorso anno fu così per il Bologna di Italiano. Inoltre la Roma giocava in casa, sold out e alla prima in casa storicamente abbiamo sempre vinto per regalare la gioia ai tifosi. Il vero test sarà nel girone di ritorno

  8. Diciamo pure che De Rossi si è preso una bella gatta da pelare perché il Genoa è una delle più scarse della serie A! Direte che non lo ha cercato nessuno ma però ha risolto, magari con una buonuscita, il contratto con la Roma smentendo i diversamente romanisti che dicevano che non lo avrebbe mai fatto!

  9. Volevo ricordare al terzo portiere a vita Orsi che tempo fa ha detto che la Roma è prima perché ha incontrato solo squadrette che il Bologna al momento è prima? la Viola ha fermato la juve candidata allo scudetto. L’unica squadretta battuta è la lazie.

