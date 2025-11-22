SERIE A – Il Napoli batte l’Atalanta (3-1) e torna in vetta. Pari tra Fiorentina e Juventus al Franchi (1-1). Vittoria pesante del Bologna a Udine

Si apre con gol ed emozioni la 12ª giornata di campionato. Nei match delle 15 di sabato 22 novembre arrivano la vittoria del Bologna a Udine e un pareggio pirotecnico tra Cagliari e Genoa.
Prestazione convincente degli emiliani di Italiano, che alla Dacia Arena battono l’Udinese per 3-0: decisiva una doppietta di Pobega nella ripresa, poi nel recupero Bernardeschi firma il risultato finale. Il Bologna sale a quota 24, raggiungendo momentaneamente Roma e Inter.
Gol e spettacolo anche al Sant’Elia: Cagliari-Genoa finisce 3-3 dopo una partita ricca di ribaltamenti. Ospiti avanti con Vitinha, pareggio di Borrelli, nuovo vantaggio con Ostigaard e risposta immediata di Esposito. Nella ripresa Borrelli porta avanti i sardi, ma all’83’ Caricol firma il definitivo 3-3. Il Cagliari sale a 11 punti, il Genoa arriva a quota 8.
Finisce in parità anche la sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus: bianconeri avanti grazie a Kostic nel recupero del primo tempo, pari viola con Mandragora a inzio ripresa. La squadra di Spalletti raggiunge quota 20 punti, mentre quella di Vanoli sale a 6 e resta fanalino di coda.
Torna alla vittoria il Napoli di Conte, che supera 3 a 1 l’Atalanta di Palladino: Neres mattatore con una doppietta, poi chiude i giochi Lang, inutile la rete di Scamacca nella ripresa. Gli azzurri tornano in vetta a quota 25 punti, i bergamaschi invece restano inchiodati a quota 13.
il Bologna lo avevamo dato per finito troppo presto…
Il Bologna è un possibile avversario diretto per qualunque obiettivo.
D’accordo con te …
io lo calcolo come concorrente forte per i posti Champions (addirittura non mi fido nemmeno dell’attuale “sparizione” dell’atalanta).
Pero’ devo anche aggiungere che oggi, vedendo gran parte della partita, dico che i 3 gol, soprattutto il 2° e il 3°, glieli hanno regalati portiere e difesa davvero “moscia” e addormentata.
Comunque adesso pensiamo a noi … domani, seppur essendo solo la 12a giornata, sarebbe di un importanza enorme portarsi a casa i 3 punti, soprattutto per le partite degli avversari che ci sono intorno/sotto, ma ancora troppo vicini.
Nel frattempo noi “gufo”😁ma già una di quelle “vicine” ha vinto 😒, mentre i gobbi, che stanno giocando proprio ora, all’inizio del 2° tempo sono in parità 1-1 (vincevano … speriamo perdano, anche se ci credo poco…).
Sempre Forza ROMA!!!
Giusto , io per primo.
Però in molti hanno sentire scritto che noi , le vittorie che abbiamo fatto , le abbiano fatte contro i nessuno
Infatti il Bologna è nessuno………. … …
Il Bologna l’ho già citato come una seria candidata alla zona Champions.
Ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine.
Italiano è fenomenale. Ma qui a Roma, su ambo le sponde, si giochicchia con il cognome.
Sono uno di quelli a cui piace scherzare,perchè noi Romani siamo così. mentre voi altri siete tristi.
va visto in una Metropoli.
a Bologna dove non sei obbligato a vincere è più facile lavorare.
a Firenze ha perso finali OSCENE.
❤️🧡💛
Beh, col senno di poi, lo scontro-scudetto col Bologna a1°a pari punti alla 13°, vinto 1-0 la 1ma giornata ha tutto 1 altro valore 🙄🫢🤪😅🤣🤣🤣🤣🤣
????????
Il Genoa di De Rossi non perde ma neanche vince, il mio pronostico è che De Rossi mangerà il panettone, ma non so se inizierà il girone di ritorno, è stato un grande giocatore, ma come allenatore lo vedo un po’ sopravalutato.. Il Bologna è invece la mina vagante, ormai non è più una sorpresa e darà molto filo da torcere nei piani alti della classifica,e probabilmente ci romperà le tasche per un posto champion…
Adesso che dobbiamo dire anche il bologna e da scudetto questi hanno vinto 3 a 0 a udine
Non è da scudetto, ma è una squadra ostica, e fare i 3 punti con loro non sarà scontato per nessuno, quindi quel 1 a 0 vale parecchio.
Salmacis Era la prima giornata, con qualche assenza da parte loro e sappiamo tutti che le squadre di Italiano ci mettono tempo per carburare (come dicevamo noi con Gasperini,solo che poi per fortuna non è successo). E infatti scorso anno fu così per il Bologna di Italiano. Inoltre la Roma giocava in casa, sold out e alla prima in casa storicamente abbiamo sempre vinto per regalare la gioia ai tifosi. Il vero test sarà nel girone di ritorno
ricordo quelli che dicevano “meritate Italiano come allenatore”! in modo dispregiativo, ovviamente….
Diciamo pure che De Rossi si è preso una bella gatta da pelare perché il Genoa è una delle più scarse della serie A! Direte che non lo ha cercato nessuno ma però ha risolto, magari con una buonuscita, il contratto con la Roma smentendo i diversamente romanisti che dicevano che non lo avrebbe mai fatto!
Volevo ricordare al terzo portiere a vita Orsi che tempo fa ha detto che la Roma è prima perché ha incontrato solo squadrette che il Bologna al momento è prima? la Viola ha fermato la juve candidata allo scudetto. L’unica squadretta battuta è la lazie.
portiamoci Kean e più importante per la ROMA che Zirkzee
Si ,ma lui di riferiva alla lazzie , la prima delle squadrette …
