Cremona ore 15: assalto alla vetta

La Roma torna in campo con un obiettivo semplice da dire e complicato da realizzare: restare in testa al campionato e, se possibile, sfruttare il derby di Milano per provare la fuga solitaria. Ma allo Zini non sarà una passeggiata. La Cremonese è una delle sorprese del torneo, squadra che finalizza con poco ma che sa colpire anche con i difensori. E poi c’è Vardy, sì: più anziano, certo, ma sempre un avversario che non perdona se gli lasci un metro.

La Roma arriva a Cremona da capolista virtuale, con una striscia esterna che non è un caso: nel 2025, Gasperini ha costruito record su record lontano dall’Olimpico, con una difesa da ferro da stiro — solo 5 gol presi in 11 giornate — e un rendimento da squadra adulta. È l’ennesimo test di maturità: dopo lo scivolone casalingo post-sosta contro Torino e Inter, i giallorossi devono dimostrare che l’aria di trasferta resta la loro comfort zone.

Gli infortuni, però, non mollano la presa. L’ultimo a cadere è Mario Hermoso, fermatosi in allenamento per un problema alla coscia. Non è partito per Cremona e farà esami nelle prossime ore, con la speranza di rientrare già per il Napoli. Senza di lui, Gasperini valuta due strade: abbassare Celik nel terzetto con Mancini e Ndicka — ipotesi più probabile — oppure dare una chance al giovane Ziolkowski. Sulle fasce, Wesley, Rensch o Tsimikas sono pronti. L’altro dubbio è in attacco: Gasperini chiede un sacrificio a Ferguson, non ancora al meglio, ma in ballottaggio con Baldanzi.

La partita la giocheranno anche sugli spalti. Oltre cinquemila romanisti pronti all’esodo, con la voglia di trasformare lo Zini in una succursale dell’Olimpico. È una trasferta che pesa, che profuma di occasione: vincere qui significa rimettere la pressione su San Siro, costringendo Inter e Milan a giocarsi il derby inseguendo.

E in un campionato dove il primo posto dura “a ore”, dove basta un anticipo sbagliato per scivolare giù dal podio, la Roma non vuole permettersi leggerezze. La strada è una sola: vincere e sedersi davanti alla tv stasera con il primato in tasca. Il resto lo farà il derby di Milano.

