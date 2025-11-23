Cremona ore 15: assalto alla vetta

La Roma torna in campo con un obiettivo semplice da dire e complicato da realizzare: restare in testa al campionato e, se possibile, sfruttare il derby di Milano per provare la fuga solitaria. Ma allo Zini non sarà una passeggiata. La Cremonese è una delle sorprese del torneo, squadra che finalizza con poco ma che sa colpire anche con i difensori. E poi c’è Vardy, sì: più anziano, certo, ma sempre un avversario che non perdona se gli lasci un metro.
La Roma arriva a Cremona da capolista virtuale, con una striscia esterna che non è un caso: nel 2025, Gasperini ha costruito record su record lontano dall’Olimpico, con una difesa da ferro da stiro — solo 5 gol presi in 11 giornate — e un rendimento da squadra adulta. È l’ennesimo test di maturità: dopo lo scivolone casalingo post-sosta contro Torino e Inter, i giallorossi devono dimostrare che l’aria di trasferta resta la loro comfort zone.
Gli infortuni, però, non mollano la presa. L’ultimo a cadere è Mario Hermoso, fermatosi in allenamento per un problema alla coscia. Non è partito per Cremona e farà esami nelle prossime ore, con la speranza di rientrare già per il Napoli. Senza di lui, Gasperini valuta due strade: abbassare Celik nel terzetto con Mancini e Ndicka — ipotesi più probabile — oppure dare una chance al giovane Ziolkowski. Sulle fasce, Wesley, Rensch o Tsimikas sono pronti. L’altro dubbio è in attacco: Gasperini chiede un sacrificio a Ferguson, non ancora al meglio, ma in ballottaggio con Baldanzi.
La partita la giocheranno anche sugli spalti. Oltre cinquemila romanisti pronti all’esodo, con la voglia di trasformare lo Zini in una succursale dell’Olimpico. È una trasferta che pesa, che profuma di occasione: vincere qui significa rimettere la pressione su San Siro, costringendo Inter e Milan a giocarsi il derby inseguendo.
E in un campionato dove il primo posto dura “a ore”, dove basta un anticipo sbagliato per scivolare giù dal podio, la Roma non vuole permettersi leggerezze. La strada è una sola: vincere e sedersi davanti alla tv stasera con il primato in tasca. Il resto lo farà il derby di Milano.
Oggi conta un solo risultato, vincere. Ciò permette di allungare in classifica sulle inseguitrici per giocare la prossima con il Napoli con più tranquillità. Vincere significa anche allungare a più 7 sulla Juventus che non è male dopo 12 partite ed accorciare di una ulteriore settimana l’arrivo del mercato di gennaio.
Non bisogna sottovalutare l’avversario, queste sono le partite che temo di piu’ Nell’attimo di una qualunque svolta, abbiamo sempre steccato Speriamo che i giocatori in campo facciano il loro dovere occorre una vittoria
Sicuramente conta vincerla questa partita. E’ la base.
Ma se si vuole credere di essere concretamente competitivi per il titolo quest’anno, bisogna vincere gli scontri diretti. A cominciare da quello col Napoli di domenica prossima.
Se la Roma vince entrambe le partite allora possiamo cominciare a credere di poter essere in corsa.
Negli scontri diretti però credo pesi molto l’assenza di un attaccante che segna. E lo abbiamo visto nelle partite con Inter e Milan. Per questo secondo me lottare per il titolo resta solo un bel sogno come dice Gasp.
In questa temperatura polare 5000 tifosi romanisti invadono il Zini…💛❤️ MIGLIORI AL MONDO
DAJE ROMA
Io farei cominciare Baldanzi per poi sostituirlo con Ferguson. Conoscendo un po’ Gasperini, non farà giocare ne l’uno né l’altro dall’inizio ma troverà una mossa a sorpresa.
Gasperini testerà Ferguson soprattutto per il carattere: ha detto che sente dolore, quindi oggi vedrà se si tira indietro o meno. Per questo, penso che non finirà la partita, e di conseguenza dovrebbe iniziarla (se il giocatore dimostra di avere fame).
uno cinto uno. noi tutti a squarciagola e i 3 punti arriveranno. ASR
oggi avrò l’onore di essere nel settore ospiti.
vincere!!
bisogna capire il perché di tutti questi infortuni. qualcosa è cambiato nello staff medico, probabilmente in peggio. è uno stillicidio e bisogna intervenire subito
Dybala a parte, sono stati presi giocatori già deficiatari Lo staff non può fare miracoli ci vuole pazienza
Bravo Ricky68!
Mettere 7 punti tra noi e la juve significherebbe più che raggiungere una vetta solitaria al momento!
Non perdiamo di vista il 1° vero obiettivo….
Posto che nessuno vincerà tutte le partite e che, il più tardi possibile, ci saranno inciampi, 3 punti sono l’obiettivo di OGNI MALEDETTA DOMENICA.
Ma è più importante che la nostra crescita continui, solo così matureremo autostima, forza e consolideremmo il nostro status!
La Roma è UNA SOLIDA REALTÀ (altro che lazie..!) e presto dovranno parlare di noi con più rispetto di quanto succede finora, ossia di “semplice comparsa in quella posizione la”…….
Al momento siamo primi (inter permettendo) perché siamo stati i più bravi finora, nulla è successo per caso.
Avanti Roma.
FORZA ROMA
e’ ancora presto ma non illudiamoci troppo, quest anno deve essere champion, amenoche’ a gennaio non arrivi lookmann kean ed un centrocampista forte, li il discorso cambierebbe….calma abbiamo il gasp e ranieri, io mi fido
Vincere oggi sarà importantissimo e metterà un altro tassello verso la CdC , io non riesco a parlare dell’ottica scudetto e, giustamente come dice l’articolo, il primo posto è ballerino di ora in ora e non testimonia che può esserlo in futuro.
Credo che solo il mercato di gennaio, se perseguibile, potrà spostare gli equilibri e coltivare sogni fino a ieri chimerici.
Attualmente siamo in pienissima corsa per la Champion e basta.
