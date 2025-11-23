Ayroldi fa infuriare Gasp, il tecnico perde le staffe: “Ma siete pazzi?”

Proteste e scintille allo Zini nel finale di primo tempo di Cremonese-Roma. I giallorossi, avanti grazie al gol di Mati Soulé, hanno vissuto momenti ad alta tensione dopo la decisione del direttore di gara Giovanni Ayroldi, che nel recupero ha assegnato un rigore inesistente ai padroni di casa.
Il presunto tocco di mano di Mancini — braccia incollate al corpo — ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso, incredulo, ha perso le staffe rivolgendosi al quarto uomo. Dal labiale emerge chiaramente un “Ma siete pazzi?”, urlato con la rabbia di chi si sente vittima di un’ingiustizia.
Gasp ha anche rischiato l’ammonizione, sedato solo dalla successiva revisione al VAR: dopo il check al monitor, Ayroldi ha revocato il penalty, riconoscendo l’assenza di irregolarità nel gesto del numero 23 romanista. La Roma tira (per ora) un sospiro di sollievo, mentre il match rientra negli spogliatoi in un clima infuocato.
Giallorossi.net – T. De Cortis
e giustamente!!!!🐽🐽🐽
mi sfugge perche il var abbia mandato l’arbitro a rivedere anziché annullare direttamente un rigore inesistente
l’espulsione del Gasp ha dell’incredibile, meno male che aveva già fatto i cambi…
cari dirigenti ma non sarebbe ora di farsi sentire? vi sembra regolare tutto questo?
Non sono uno che si lamenta degli arbitri di solito ma oggi si è veramente passato il limite, per fortuna la Roma è più forte delle ingiustizie ma non vuol dire che possano farci di tutto.
Essere più forte delle ingiustizie è un canto , non sempre si può essere più forti delle ingiustizie, capita anche la giornata storta, che la palla non vuole entrare in nessun modo.
E di conseguenza oltre a pareggiare o perdere la partita, si perdono punti importanti che condizionano la classifica di fine campionato.
Se i Friedkin , da signori che sono , e da estranei a questi sistemi marci , su queste porcherie non vogliono ( o non possono) esprimersi, mettessero un addetto , un dirigente , qualcuno che si faccia sentire nel famoso palazzo .
Comunque la vittoria di oggi cake una tripla razione di Maalox a tutti i nemici della nostra squadra .
A catinelle…glu glu glu.
Ayroldi semplicemente inadeguato!!! se volevano acchito i titoloni per il derby di stasera!! attaccateve ar ca..mion!!
Mi dispiace molto che Gasperini non sarà in panca domenica prossima contro Conte, che si agita più di Gasperini e non viene mai espulso.
Zen…..immagino che ti sia chiesto il perché….e ti sia anche risposto….
bravo.
❤️🧡💛
tutto quello che poteva fischiare contro oggi l’ha fischiato.
spero sia (solo) un caso.
❤️🧡💛
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.