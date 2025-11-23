Ayroldi fa infuriare Gasp, il tecnico perde le staffe: “Ma siete pazzi?”

Proteste e scintille allo Zini nel finale di primo tempo di Cremonese-Roma. I giallorossi, avanti grazie al gol di Mati Soulé, hanno vissuto momenti ad alta tensione dopo la decisione del direttore di gara Giovanni Ayroldi, che nel recupero ha assegnato un rigore inesistente ai padroni di casa.

Il presunto tocco di mano di Mancini — braccia incollate al corpo — ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso, incredulo, ha perso le staffe rivolgendosi al quarto uomo. Dal labiale emerge chiaramente un “Ma siete pazzi?”, urlato con la rabbia di chi si sente vittima di un’ingiustizia.

Gasp ha anche rischiato l’ammonizione, sedato solo dalla successiva revisione al VAR: dopo il check al monitor, Ayroldi ha revocato il penalty, riconoscendo l’assenza di irregolarità nel gesto del numero 23 romanista. La Roma tira (per ora) un sospiro di sollievo, mentre il match rientra negli spogliatoi in un clima infuocato.

Giallorossi.net – T. De Cortis