LIVE! CREMONESE-ROMA, le formazioni ufficiali: Baldanzi falso nove, in difesa spazio a Ziolkowski

4
22

La Roma torna in campo dopo l’ultima sosta dell’anno per le nazionali. I giallorossi sono di scena allo stadio Zini per affrontare la Cremonese di Davide Nicola, squadra rivelazione delle prime giornate di questo campionato, ma che ha rallentato nelle ultime apparizioni.

I lombardi cercano il riscatto davanti al proprio pubblico, ma la Roma non vuole rallentare il suo passo: con una vittoria oggi i giallorossi sfrutterebbero gli scontri diretti della giornata per tornare in testa e guadagnare punti preziosi sulle dirette avversarie.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLO ZINI

Ore 14:00 – La Roma ufficializza il suo undici anti-Cremonese: gioca Ziolkowski in difesa con Celik confermato largo a destra. In attacco spazio a Baldanzi falso nove, Ferguson parte dalla panchina.


Ore 13:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.

Ore 13:00Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Cremona, temperature però piuttosto rigide, intorno ai cinque gradi. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma da sciogliere rebus in difesa e in attacco, con Baldanzi destinato a partire titolare. 

CREMONESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cremonese (in attesa di conferma): Audero; Terracciano F., Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All.: Nicola.
A disp.: –

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Ndicka; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi. All.: Gasperini.
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Pisilli, Sangare, Ghilardi, El Shaarawy.

Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Rossi / Politi
IV uomo: Crezzini
VAR: Pezzuto
AVAR: Abisso

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

4 Commenti

    • Vedo più uno stacco di quelli dove arrivi in corsa e il povero baschirotto verrà lanciato a 15 metri dalla poderosa incornata di baldanzi

  2. se non vinciamo oggi non possiamo aspirare alla Champions. possiamo fermarci con l’Inter, il Milan … ma con la Cremonese si deve vincere senza se e senza ma!

