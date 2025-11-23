FERGUSON: “Aspettavo da tanto questo gol, ora spero di farne di più”

Evan Ferguson parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cremonese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Zini.
EVAN FERGUSON A DAZN
Evan, che bello è? Primo gol e prima posizione in classifica. Che momento è?
“Sì, è passato un po’ di tempo, ma sono contento di averlo fatto e spero di farne un po’ di più. Sì, è stato un momento bellissimo, lo aspettavo da tanto, non vedevo l’ora di trovare questo momento”.
Continua…
LEGGI ANCHE – Petrachi: “Le proprietà straniere vogliono insegnarci il calcio. Stavo portando Gasp alla Roma cinque anni fa, ma poi…”
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
daje ragazzone !
❤️🧡💛
daje Evan 💛❤️
dai ragazzo daiiiiii
Bravo Evandro mò ché te sei sbloccato nun te ferma più nisuno! DAJE 👊💪💛❤️
“Tiocfaidh ár lá” daje Evan
Tá sé tagtha cheana féin
Gaelico🥹
Rientra dopo un infortunio, probabilmente prova ancora dolore alla caviglia, ma gioca, segna, fa sponde, va a un passo dalla doppietta personale, mostra fame e cattiveria. Se il giocatore è questo (che poi è quello che abbiamo intravisto anche alla prima di campionato contro il Bologna), vale tutti i 30 milioni del riscatto, altro che “rescissione del prestito a gennaio”
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.