FERGUSON: “Aspettavo da tanto questo gol, ora spero di farne di più”

Evan Ferguson parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cremonese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Zini.

EVAN FERGUSON A DAZN

Evan, che bello è? Primo gol e prima posizione in classifica. Che momento è?

“Sì, è passato un po’ di tempo, ma sono contento di averlo fatto e spero di farne un po’ di più. Sì, è stato un momento bellissimo, lo aspettavo da tanto, non vedevo l’ora di trovare questo momento”.

Continua…

LEGGI ANCHE – Petrachi: “Le proprietà straniere vogliono insegnarci il calcio. Stavo portando Gasp alla Roma cinque anni fa, ma poi…”