FERGUSON: “Aspettavo da tanto questo gol, ora spero di farne di più”

Evan Ferguson parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cremonese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Zini.

EVAN FERGUSON A DAZN

Evan, che bello è? Primo gol e prima posizione in classifica. Che momento è?
“Sì, è passato un po’ di tempo, ma sono contento di averlo fatto e spero di farne un po’ di più. Sì, è stato un momento bellissimo, lo aspettavo da tanto, non vedevo l’ora di trovare questo momento”.

  6. Rientra dopo un infortunio, probabilmente prova ancora dolore alla caviglia, ma gioca, segna, fa sponde, va a un passo dalla doppietta personale, mostra fame e cattiveria. Se il giocatore è questo (che poi è quello che abbiamo intravisto anche alla prima di campionato contro il Bologna), vale tutti i 30 milioni del riscatto, altro che “rescissione del prestito a gennaio”

