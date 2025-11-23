WESLEY: “Non pensavo di adattarmi così in fretta. Scudetto? Se continuiamo a seguire il mister…”

Wesley parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cremonese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Zini.
WESLEY A DAZN
Ti aspettavo una Roma così bella?
“Ringrazio Dio per la vittoria di oggi. Immaginavo tante cose quando sono arrivato, ma non di adattarmi in modo così rapido con la squadra e con la lingua. Sono molto contento”.
La Roma c’è per lo scudetto?
“Sono venuto qua per vincere titoli, ma è l’obiettivo di ogni giocatore. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo il nostro lavoro. Se seguiamo ciò che dice il mister possiamo continuare a lottare per lo scudetto”.
umilissimo, utilissimo.
❤️🧡💛
grande colpo! continua sempre con la stessa fame
magico 💛❤️
grande giocatore!!!
grande Wesley ma quella parola è meglio non dirla, mai. Soprattutto a Roma
Gasp e i suoi miracoli!!!!
Questo giocatore é rinato.
Bravi.
B
ma n’era “scarso tecnicamente”??
ma che parlate a fá de pallone, che nun fa pe’ voi…
locomotiva
ma tutti quelli che dicevano che è stato pagato troppo , e ora crescerà anche il marocchino , poi passiamo a quelli che criticano massara , occhio anche a zio polacco
Bravo Wesley, ma facci un favore, non menzionare la parola “scudetto” accostata alla Roma, te prego..aspetta ancora 25 giornate.
Auguri!
caro Wesley pensa che qui ti avevano dato della pippa dopo 3 partite…
