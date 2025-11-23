WESLEY: “Non pensavo di adattarmi così in fretta. Scudetto? Se continuiamo a seguire il mister…”

Wesley parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cremonese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Zini.

WESLEY A DAZN

Ti aspettavo una Roma così bella?

“Ringrazio Dio per la vittoria di oggi. Immaginavo tante cose quando sono arrivato, ma non di adattarmi in modo così rapido con la squadra e con la lingua. Sono molto contento”.

La Roma c’è per lo scudetto?

“Sono venuto qua per vincere titoli, ma è l’obiettivo di ogni giocatore. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo il nostro lavoro. Se seguiamo ciò che dice il mister possiamo continuare a lottare per lo scudetto”.

LEGGI ANCHE – Konè si racconta: “Ero sempre nell’ombra, nessuno parlava di me. Molti non vedono il mio lato offensivo, ma…”