WESLEY: “Non pensavo di adattarmi così in fretta. Scudetto? Se continuiamo a seguire il mister…”

11
115

Wesley parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Cremonese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Zini.

WESLEY A DAZN

Ti aspettavo una Roma così bella?
“Ringrazio Dio per la vittoria di oggi. Immaginavo tante cose quando sono arrivato, ma non di adattarmi in modo così rapido con la squadra e con la lingua. Sono molto contento”.

La Roma c’è per lo scudetto?
“Sono venuto qua per vincere titoli, ma è l’obiettivo di ogni giocatore. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo il nostro lavoro. Se seguiamo ciò che dice il mister possiamo continuare a lottare per lo scudetto”.

LEGGI ANCHE – Konè si racconta: “Ero sempre nell’ombra, nessuno parlava di me. Molti non vedono il mio lato offensivo, ma…”

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFERGUSON: “Aspettavo da tanto questo gol, ora spero di farne di più”
Articolo successivoGASPERINI: “Contento per Ferguson, bravissimo Baldanzi. L’espulsione? Il quarto uomo si è comportato veramente male…”

11 Commenti

  9. ma tutti quelli che dicevano che è stato pagato troppo , e ora crescerà anche il marocchino , poi passiamo a quelli che criticano massara , occhio anche a zio polacco

  10. Bravo Wesley, ma facci un favore, non menzionare la parola “scudetto” accostata alla Roma, te prego..aspetta ancora 25 giornate.
    Auguri!

  12. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome