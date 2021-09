Shomurodov con Abraham: la tentazione di Mou per Roma-Sassuolo

NOTIZIE ROMA CALCIO – I tanti acciaccati anche nel reparto avanzato spingono Mourinho a una riflessione che potrebbe portare a una sorta di rivoluzione in attacco in vista della partita di domenica contro il Sassuolo.

“La tentazione di Mourinho. Roma, Abraham con Shomurodov: 60 milioni di gol“, titola oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), che racconta come, considerate le condizioni di Zaniolo e Pellegrini, lo Special One stia pensando di far giocare insieme per la prima volta sia Eldor che Tammy.

Se infatti i due non erano ancora considerati pronti dal tecnico a giocare in tandem perchè non avevano ancora avuto tempo per integrarsi nei meccanismi richiesti dal tecnico, ora sono passate due settimane nelle quali Mou ha avuto modo di lavorarci a Trigoria (Abraham per tutto il tempo, Shomurodov una volta rientrato dall’impegno con la nazionale).

Considerato che Zaniolo rischia di non farcela e che Pellegrini ieri ha continuato a svolgere lavoro differenziato, ecco la tentazione: far giocare Eldor largo a sinistra, con Abraham punta centrale, e Mkhitaryan e Carles Perez a completare la batteria dei trequartisti.

Fonte: Gazzetta dello Sport