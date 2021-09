Smalling ci prova, Ibanez lo aspetta. E Bove scala posizioni

AS ROMA NEWS – Smalling migliora. Il difensore inglese viene centellinato dallo staff medico giallorosso, lavorando ancora solo parzialmente con il gruppo, ma ieri il difensore inglese ha giocato per intero la partitella in famiglia in coppia con Roger Ibanez.

Segnali di un suo imminente ritorno in campo, ovviamente da titolare: Chris per Mourinho è un difensore prezioso nell’economia della squadra. La sua esperienza e la sua solidità difensiva sono una garanzia, e quando tornerà in condizione il portoghese non esiterà a rimetterlo al centro della Roma e della sua retroguardia.

E non è detto che questo non succeda già contro il Sassuolo: Mancini è alle prese con un problema alla pianta del piede e ieri ha continuato a svolgere solo terapie. Kumbulla rientrerà solo oggi dagli impegni con le nazionali. Sicuro di una maglia al momento c’è solo Roger Ibanez, uno di quelli che stanno scalando posizioni nella testa del mister.

Un altro è il giovane Edoardo Bove: Mourinho si sta convincendo delle qualità del ragazzo, che sembra aver superato sia Villar che Diawara nel ruolo di terzo centrocampista alle spalle di Cristante e Veretout. Al giocatore manca esperienza, ma le doti sono indiscusse. Non a caso Mou aveva dato l’ok alla cessione di Amadou al Galatasaray, convinto di avere in Bove un giocatore pronto a ritagliarsi il suo spazio da qui a gennaio.

Nel mercato di riparazione poi la Roma tenterà di nuovo l’assalto a un mediano, con Zakaria sempre nel mirino. Nel frattempo occhio a Bove, pronto a prendersi la scena già dalla gara di giovedì prossimo contro il CSKA Sofia in Conference League.

