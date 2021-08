SHOMURODOV: “Farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia”. PINTO: “Ha grandi margini di crescita ed è affamato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eldor Shomurodov ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso a margine del suo annuncio come nuovo calciatore della Roma.

“La Roma rappresenta un enorme passo in avanti nella mia carriera: farò di tutto per dimostrare di meritare questa maglia e affermarmi in uno dei club più importanti al mondo. La velocità con cui si è conclusa la trattativa testimonia il mio desiderio di mettermi subito a disposizione del mister e dei compagni”, ha dichiarato il giocatore nella sua prima intervista in giallorosso.

“Eldor è un attaccante con grandi margini di crescita e ha fame di affermarsi con la maglia della Roma in un calcio che già conosce: le sue motivazioni si uniscono a caratteristiche che si sposano con il gioco del nostro allenatore, per questo siamo felici di poter salutare il suo arrivo nel Club”, le parole del direttore generale dell’area sportiva, Tiago Pinto.

Shomurodov indosserà la maglia numero 14, lasciata recentemente libera da Gonzalo Villar, passato al numero 8.

Fonte: asroma.com