Il terzino può essere il rinforzo last minute di Tiago Pinto. La Roma ha in mano il jolly Florenzi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’agosto di Tiago Pinto sarà incentrato prevalentemente su due macro temi: cedere quanti più esuberi possibili in rosa e centrare il rinforzo ideale per il centrocampo della Roma.

Di tempo ancora ce n’è, anche se Mourinho avrebbe preferito avere il suo regista già da ora, nel ritiro in Portogallo. Ma nessuna tensione per lo Special One, che sapeva bene la situazione prima di accettare la proposta della Roma: in questo mercato di epoca Covid e con tanti giocatori da sistemare, residui di precedenti gestioni non proprio felicissime, difficilmente Pinto avrebbe potuto fare di più.

Ma il mercato della Roma non si chiuderà con il solo acquisto in mezzo al campo. Mourinho ha chiesto al connazionale Pinto anche un ritocco sulle fasce. L’infortunio di Spinazzola e le prestazioni non proprio convincenti di Reynolds rendono le corsie laterali più scoperte di quanto non si pensi. Per risolvere questo problema servirebbe un terzino jolly, in grado di coprire all’occorrenza entrambe le fasce.

La Roma aveva fatto un pensierino su D’Ambrosio, in scadenza di contratto con l’Inter, ma il giocatore ha poi rinnovato con i nerazzurri per un’altra stagione. In casa Mou avrebbe Davide Santon, che lui lanciò in prima squadra quando allenava i nerazzurri, ma ora la storia è molto diversa e il calciatore è finito nella lista degli “indesiderati”.

La Roma ha però in mano la carta Florenzi, che non vuole restare in giallorosso: il calciatore potrebbe finire in qualche scambio di mercato che può far comodo alla Roma. Vedremo cosa il mercato avrà da offrire negli ultimi giorni.

Giallorossi.net – G. Pinoli