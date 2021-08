Roma, ora tutto sul centrocampista: Zakaria o Koopmeiners

AS ROMA NEWS – Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Shomurodov e in attesa di fare lo stesso per Vina, Tiago Pinto si rituffa sul rinforzo che tutta Roma aspetta con ansia: il centrocampista.

Xhaka è ormai molto lontano, ma non ancora del tutto sfumato. Le dichiarazioni di Arteta, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, potrebbero essere una mossa volta a stanare la Roma e a costringere Pinto ad alzare l’offerta per lui. Ma il gm non può restarsene con le mani in mano, e ora comincia seriamente a guardare altrove.

Nelle ultime ore il club capitolino si è mosso in direzione di Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Moenchengladbach, che di fatto è proprio la riserva di Xhaka in nazionale. Si tratta di un colosso di oltre 190 centimetri, può giocare sia da mediano che da regista. Il 24enne ha una valutazione alta, circa 30 milioni, ma anche il contratto in scadenza tra meno di un anno, e questo può giocare a favore della Roma.

Resta viva, nel frattempo, la pista che porta a Teun Koopmeiners, anche se Pinto non si fa sentire da un po’ con il suo agente. In Algarve, dove la Roma è in ritiro, stanno cercando di capire che valutazione finale dà l’Az Alkmaar al suo capitano. A conti fatti, con 18 milioni l’operazione si può chiudere e la Roma prenderebbe un giocatore importante, oltre che un buon tiratore sui calci da fermo.

Prima però Pinto deve cedere: a centrocampo infatti Mourinho può contare su Cristante, Veretout, Diawara, Villar, Darboe e Bove. Sei giocatori. Troppi. Ecco perchè sarà necessaria prima una cessione, rivela oggi Il Tempo. L’ex Napoli sembrava in uscita, ma ha rifiutato ogni proposta, convinto di potersi giocare le sue chance con Mourinho. Discorso diverso per Villar: davanti a una buona offerta, il giocatore potrebbe salutare.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Tempo