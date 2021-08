SHOMURODOV: “Felice per il gol, era molto importante per noi. Posso giocare con Abraham”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Eldor Shomurodov parla a Sky Sport al termine di Trabzonspor-Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Senol Gunes:

Cosa ha significato per te questo gol vittoria?

Io sono felice perché questo gol è molto importante per noi, per vincere. Penso che bisogna anche essere pronti per la prossima partita, perché tra 3 giorni inizia il campionato.

Stai migliorando con l’italiano, quanto stai migliorando anche con Mourinho allenatore? Ti ha voluto alla Roma perché sai aggredire lo spazio.

Capisco l’italiano, ma ho problemi a parlarlo. Sì, ma devo continuare.

Arriverà anche Abraham, potete giocare anche insieme?

Sì, certo, penso sia possibile.