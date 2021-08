TRABZONSPOR-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma passa sul campo del Trabzonspor nel match di andata del preliminare di Conference League col punteggio di due a uno.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Senol Gunes e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – Sempre attento sulle conclusioni dalla distanza, ma anche in quella ravvicinata di Nwakaeme. Non perfetto sulle uscite sui calci d’angolo, ma se la cava. Sicuro nel finale.

Karsdorp 6 – Spinge tanto nel primo tempo, ma non lo fa con qualità, sbagliando qualche cross di troppo. Nel complesso comunque la sua prova è diligente.

Mancini 6 – Gestisce facilmente il match fino a quando non entra Cornelius, che lo sovrasta in occasione del gol dell’1 a 1. Si riscatta nel finale con un palo che si trasforma in assist per il gol partita di Shomurodov.

Ibanez 6,5 – Bella partita. Sempre reattivo e puntuale nelle chiusure. Solido e concentrato.

Vina 6 – Partita in altalena, con tanta intraprendenza ma anche qualche errore banale. Non è facile per lui entrare subito nei meccanismi di gioco e trovare il feeling giusto coi compagni, ma l’impegno c’è.

Cristante 6 – Un po’ troppo lento quando deve girarsi e provare a impostare l’azione. Perde un paio di palloni sulla propria trequarti causando qualche affanno ai suoi. Ma strappa la sufficienza.

Veretout 6 – Non è ancora il giocatore brillante che ricordiamo, complice anche un avvio di stagione in ritardo a causa dei problemi fisici che si è trascinato dalla scorsa stagione. Può fare di più. Dal 90′ Diawara: sv.

Zaniolo 6 – Apprezzabile il lavoro in copertura, ma nei primi 45 minuti non riesce mai a rendersi pericoloso lì davanti. Meglio nella ripresa, da una sua giocata nasce l’azione del gol del vantaggio. Non è ancora al top della condizione, gli servirà altro tempo per tornare il giocatore che conosciamo. Dal 93′ Reynolds: sv.

Pellegrini 6 – Male nel primo tempo, quando sbaglia praticamente tutto cercando giocate leziose. Nella ripresa si riscatta subito con un gol pesante. Ma stasera combina poco. Dal 90′ Kumbulla: sv.

Mkhitaryan 6,5 – Il giocatore più pimpante nella prima metà di partita, segna anche un gran gol annullato però dall’arbitro per fallo di mano. Nella ripresa regala un assist a Pellegrini che vale come una rete. Dall’82 Carles Perez: sv.

Shomurodov 6,5 – Si danna l’anima anche se per 80 minuti non riesce mai a rendersi pericoloso. Nel finale però trova il gol che regala la vittoria ai suoi, timbrando ancora il cartellino. Dall’82’ Borja Mayoral: sv.

JOSE MOURINHO 6,5 – La sua Roma deve ancora prendere forma, anche se qualche segnale già si intravede. La squadra, dopo il pari di Cornelius, non perde la testa e riesce subito a rimettersi in sesto, trovando nel finale il gol vittoria. I meccanismi vanno ancora oliati, ma il risultato è quello giusto.

Giallorossi.net – A. Fiorini