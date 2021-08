SHOMURODOV: “Non vedo l’ora di giocare con Abraham, se il mister vorrà”, VINA: “Il segreto per vincere è di pensare partita per partita”

AS ROMA NEWS – Eldor Shomurodov e Matias Vina, due nuovi acquisti della Roma di Tiago Pinto, vengono presentati oggi a Trigoria nella conferenza stampa organizzata dal club giallorosso. Queste le domande dei cronisti ai due calciatori e le loro risposte.

TIAGO PINTO: “Per me è un orgoglio aver preso questi due calciatori. Sono due profili che sono in linea col progetto. Sono calciatori con prospettiva futura e ambizione di vincere. Credo che sia coerente con quanto detto prima. Vina è un calciatore che conosco bene da tanto tempo. Ha vinto 5 titoli. È anche importante dire che possa giocare con Spinazzola, non è giusto dire che sia il sostituto, non è giusto per lui. Eldor è arrivato in Italia la scorsa stagione e noi abbiamo capito che le sue caratteristiche potevano essere importanti per la squadra e l’allenatore. Sono stati un grande lavoro tra me e lo staff tecnico e lo scouting. Credo che queste sono le parole che mi piace dire in questo momento“.

ELDOR SHOMURODOV

Sky Sport (P. Assogna): “Al Genoa hai fatto gol in ogni modo, e partecipi anche alla fase difensiva. Perchè solo a 26 anni sei arrivato nel grande calcio?”

“Dare una giustificazione è difficile, ogni anno mi davo obiettivi. Non penso che sia importante l’età, ma che io sia qui. Non vedo l’ora di dimostrare quello che valgo e vincere qualcosa per la Roma”.

Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli):: “Come ti vedi in coppia con Abraham?”

“Per il ruolo, sia che giochi largo o al centro per me non c’è differenza. Mi trovo bene in entrambi i ruoli. Su Abraham, la cosa importante è che tutto quello che viene deciso sia per il bene della Roma. Se è giocare con Abraham, non vedo l’ora di farlo”.

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo): “Te la senti questa voglia di vincere? Quali sono stati i tuoi principali punti di riferimento?”

“Prima di arrivare alla Roma pensavo a migliorare me stesso. Ora più che pensare se gioco bene devo pensare prima al bene della Roma, e a vincere con la Roma. I miei punti di riferimento sono la fame di vittorie, mi interessa portare trofei alla squadra, questa è la mia motivazione”.

Il Romanista (G. Spadoni): “Il tuo rapporto con Mourinho, ha avuto un ruolo importante per il tuo arrivo a Roma?”

“Non appena è arrivata la notizia dell’interesse della Roma ho detto subito di sì, è un top club con grande storia e una grande piazza. Mourinho è stato uno dei motivi, è uno dei più grandi al mondo”

Roma Radio (L. Censi): “Ti aspettavi di essere già così determinante? In cosa pensi di dover crescere di più per aiutare la squadra?”

“Io appena arrivato volevo far vedere subito quello di cui sono capace. Non devo fare altro che continuare così, migliorare in tanti aspetti per dare una gioia ai nostri tifosi”.

MATIAS VINA

Sky Sport (P. Assogna): “Sei abituato alle vittorie. Qua non si vince da tanto, hai da consigli da dare su come si vince?”

“Sono giovane ma ho già vinto abbastanza. Il segreto è di pensare partita per volta, senza porsi mete a lungo termine”.

Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli): “Trattativa improvvisa o con la Roma parlate prima dell’infortunio di Spinazzola?”

“Ero al Palmeiras e ho saputo dell’interesse della Roma, ho parlato con Mourinho. Arrivato qui ho fatto il periodo di quarantena e mi sono allenato con la squadra e sono felice di essere qui oggi”.

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo): “Che differenze ci sono col modo in cui giocavi in Brasile?”

“Il cambio esiste ed è significativo sul piano tattico. Ora sono qui e mi sto abituando rapidamente alle idee del mister, sto acquisendo una certa intesa con i compagni”.

Il Romanista (G. Spadoni): “Puoi giocare centrale? Ne hai parlato con Mourinho?”

“No, però sono preparato, conosco quella posizione e non ho problema a giocare. Mi sento più a mio agio a sinistra”.

Roma Radio (L. Censi): “Quanto può aiutare il pubblico?”

“Grazie per il benvenuto. Il pubblico può aiutare tanto, la loro presenza si avverte anche in Brasile e questo aiuta il giocatore a rendere anche più delle proprie capacità”.

Tele Radio Stereo: “Il fatto che sei rimasto più dietro è stata una richiesta di Mou? Lui ti chiede più di spingere o più di difendere?”

“In occasione della partita in Turchia, sono state le circostanze della partita. Di solito è quello, dipende dal risultato e dalla gestione della gara. Io personalmente devo migliorare sotto il profilo tattico, abituarmi al calcio Europeo, e trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e quella difensiva”.

Giallorossi.net – A. Fiorini