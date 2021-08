Giudice Sportivo: Zaniolo out un turno, anche Strandberg salterà Salernitana-Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni assunte in merito alla prima giornata di Serie A.

Per quanto concerne la Roma è da registrare lo stop per un turno di Zaniolo che salterà la sfida contro la Salernitana, così come il difensore dei campani Stefan Strandberg, anche lui espulso la prima di campionato.

Due giornate di squalifica a Osimhen del Napoli “per avere colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco”. Salterà Genoa e Juventus, già annunciato il ricorso dei partenopei.