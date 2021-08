Titolari ed “epurati” della Roma al party per la moglie di Pastore. C’è anche il neo laziale Pedro (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Di nuovo insieme. Non sul campo, ma a una festa in riva al mare, scrive iltempo.it. Titolari ed “epurati” della Roma di José Mourinho si ritrovano al compleanno di Chiara Picone, la moglie di Javier Pastore, uno dei giocatori messi fuori rosa dal club in attesa di essere ceduti.

Al “Mamaflo” di Ostia si mangia e si balla e, piano piano, il party si colora sempre più di giallorosso. Dal capitano Lorenzo Pellegrini alla colonna della difesa Gianluca Mancini, dal campione d’Europa, ora infortunato, Leonardo Spinazzola fino a Federico Fazio, tanti i calciatori invitati dalla Picone per celebrare, insieme alle famiglie, i suoi 31 anni.

E c’è spazio anche per gli ex romanisti: a metà serata si presenta anche il neo laziale Pedro, che dopo l’esordio in biancoceleste non ha certo rifiutato l’invito del suo ex compagno di squadra con cui si allenava fino a pochi giorni fa, nel gruppo degli “epurati” di Trigoria.

Presente anche Diego Perotti, in procinto di tornare a giocare in Italia al Genoa dopo la sfortunata parentesi in Turchia. Stamattina Chiara Picone ha pubblicato diversi video e foto della festa sul suo profilo Instagram, con tanto di ballo insieme al suo “Flaco” e il taglio della torta con i due figli.

