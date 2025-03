Shomurodov o Dovbyk, il ballottaggio è aperto

AS ROMA NEWS – La scelta del centravanti titolare per la sfida di ritorno contro l’Athletic Bilbao resta un enigma fino all’ultimo. Claudio Ranieri scioglierà le riserve soltanto dopo la rifinitura, lasciando aperto il ballottaggio tra Eldor Shomurodov e Artem Dovbyk. Entrambi i giocatori si contenderanno la maglia da titolare fino all’ultimo allenamento, con la partitella finale che potrebbe essere decisiva per la scelta dell’allenatore.

SHOMURODOV IN VANTAGGIO? – Al momento, e a sorpresa, il favorito sembra essere Shomurodov. L’uzbeko, nonostante l’errore sotto porta contro l’Empoli, ha dimostrato di essere in un buon momento di forma e di poter incidere anche a gara in corso. La sua rapidità e il suo spirito di sacrificio lo rendono un’opzione preziosa per una partita in cui la Roma dovrà sia provare a segnare per chiudere la qualificazione, sia difendere il vantaggio dell’andata. Inoltre, è stato proprio lui a decidere il match dell’Olimpico con il gol dell’1-0, un fattore che potrebbe pesare nella decisione di Ranieri.

DOVBYK, L’ESPERIENZA DI UN BOMBER – Dall’altra parte, Dovbyk ha dalla sua il talento e l’esperienza di un attaccante di razza. Capocannoniere dell’ultima Liga, l’ucraino ha già calcato il prato del San Mamés e conosce l’ambiente. La sua fisicità potrebbe rivelarsi utile nei momenti in cui la Roma si troverà sotto pressione e avrà bisogno di una presenza forte in avanti per far salire la squadra. Anche lui ha un errore da riscattare dopo la gara di Empoli e la voglia di dimostrare il suo valore potrebbe fare la differenza.

L’ULTIMA PAROLA A RANIERI – Il ballottaggio è ancora apertissimo e Ranieri dovrà scegliere se affidarsi alla dinamicità di Shomurodov o alla potenza di Dovbyk. In una gara che si preannuncia intensa e combattuta, ogni dettaglio può fare la differenza. L’allenatore giallorosso si prenderà tutto il tempo necessario prima di decidere su chi puntare per guidare l’attacco della Roma in una delle partite più importanti della stagione.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Romanista / La Repubblica