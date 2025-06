Shomurodov tentenna, la Roma aspetta il sì e punta Krstovic

Le grandi manovre nell’attacco della Roma potrebbero riguardare solo il vice Dovbyk, con Gasperini che sarebbe pronto a lavorare con il centravanti ucraino per migliorarlo dopo un anno di apprendistato nel nostro campionato.

Se Artem resta centrale (anche per mancanza di offerte) nel progetto giallorosso, nelle idee della Roma c’è l’intenzione di affiancargli un centravanti che possa giocarsi con lui una maglia da titolare.

Il primo step è cedere Shomurodov, che ha attirato su di sé l’interesse di Basaksehir e Rennes, pronte a investire 7-8 milioni sull’attaccante uzbeko. Soldi che aiuterebbero il club giallorosso nell’obiettivo di raggiungere i 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Resta da convincere il giocatore, che tentenna davanti all’idea di lasciare la Roma per club non di primissima fascia.

Se tutto andrà come a Trigoria sperano, ci sarà spazio per un inserimento importante nel reparto avanzato: l’obiettivo numero uno di Gasperini è Krstovic del Lecce. Al momento i salentini sparano alto (25 milioni), ma siamo solo alle schermaglie iniziali. La Roma punta il montenegrino e aspetterà il momento giusto per piazzare l’affondo.

Fonti: Gazzetta del Mezzogiorno / Il Messaggero