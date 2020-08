SIVIGLIA-ROMA 2-0, le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso l’ottavo di finale di Europa League a gara unica tra il Siviglia e la Roma terminato 2 a 0 per gli spagnoli.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 3 – Prestazione inguardabile. Il gol dell’uno a zero che prende è imbarazzante e mette la parola fine alla sua esperienza con la Roma. Poi sbaglia a ripetizione. Bruciato.

Mancini 4,5 – Uno dei pochi a battersi con coraggio. Nel finale però si fa cacciare per eccesso di nervosismo.

Ibanez 5 – Si fa bruciare in occasione sia del primo che del secondo gol, quando sbaglia l’intervento in scivolata. Si riscatta parzialmente con un paio di interventi apprezzabili.

Kolarov 5,5 – Va in affanno contro la rapidità di Suso. Dal 78′ Villar sv.

Bruno Peres 4,5 – Prestazione mediocre, che mette in evidenza tutti i suoi limiti sia offensivi che difensivi.

Cristante 4,5 – Lentissimo, impacciato, poco utile alla causa.

Diawara 5 – Combina poco, in grave affanno contro il centrocampo dinamico e molto più organizzato del Siviglia. Dal 57′ Pellegrini 5,5 – Un paio di passaggi apprezzabili, poi si lascia sopraffare dal nervosismo.

Spinazzola 5 – La Roma la partita la perde nettamente sulle fasce. Anche lui oggi annaspa, incapace di offendere e in affanno quando deve difendere.

Zaniolo 5 – Non ne azzecca una. Dal 57′ Perez 5 – Non combina nulla come il suo collega.

Mkhitaryan 5,5 -Cerca di fare il possibile per dare una scossa all’abulico reparto avanzato, ma con scarso successo. Suo l’unico tiro pericoloso verso la porta.

Dzeko 5 – Stasera non è ispirato, e nemmeno lui riesce a tirare fuori la squadra dalle sabbie mobili.

FONSECA 5 – La Roma stecca anche questo grande appuntamento e l’allenatore deve essere messo sotto esame: la sua stagione, come quella della squadra, è deludente.

Giallorossi.net – A. Fiorini