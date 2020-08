PELLEGRINI: “Il Siviglia ha fatto una grande partita, noi no. Sono molto deluso, meglio non parlare e dire cose che non voglio”

AS ROMA NEWS – Lorenzo Pellegrini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League giocato contro il Siviglia. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa a Duisburg:

Cosa vi è mancato?

Non lo so, loro hanno fatto una grande partita e noi no. Hanno vinto e meritato, è giusto così. Da parte mia c’è tanta rabbia e delusione. Meglio riflettere e non parlare troppo, si rischia di dire ciò che non si vuole dire.

Come si poteva migliorare la fase offensiva?

Come ho già detto abbiamo preparato la partita come abbiamo preparato le altre di campionato che erano andate molto bene. Poi alla fine loro hanno fatto una grande partita, hanno vinto ed è stato giusto così.

LORENZO PELLEGRINI A ROMA TV

Come te la spieghi una partita come quella di stasera?

Una partita così non si spiega, soprattutto adesso non ho voglia di spiegarla. Sinceramente adesso mi sento molto deluso, sono molto arrabbiato, ma con nessuno dei miei compagni, sono come fratelli per me. Sono molto arrabbiato per quello che è successo in campo. Loro hanno giocato meglio ed hanno meritato di vincere, è stato giusto che abbiano vinto e siano andati avanti loro.

In queste serate serve più testa o servono più le gambe?

Servono tutte e due. Non mi sento di dire che noi non abbiamo avuto testa, perché conosco i miei compagni e so quanto tenevamo a questa competizione, però poi il campo è una cosa diversa. Lo ridico, loro hanno giocato meglio.