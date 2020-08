DZEKO: “Mai stati in partita, ci hanno mangiato. Sono deluso, dobbiamo tutti farci qualche domanda in più”

AS ROMA NEWS – Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Europa League giocato contro il Siviglia. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa a Duisburg:

Cosa ti ha deluso di più?

Tutto. Non siamo mai stati in partita, dal 1′ all’ultimo minuto. Ci hanno mangiato in velocità e tecnica, in tutto.

Avete tirato solo una volta nello specchio della porta, come mai così poca produzione offensiva?

Non lo so, ci hanno pressato. Volevamo giocare ma non era possibile. Non abbiamo visto che era difficile giocare da dietro, ci abbiamo provato per 90′, ma non siamo mai riusciti ad arrivare in porta.

Cosa manca per fare il salto di qualità?

Se guardiamo questa partita manca tanto. Ci dobbiamo fare una domanda in più tutti.

Una risposta in più che potete darvi?

C’è gente che deve pensare a queste cose. Sono qui per giocare. Sono deluso perché non abbiamo fatto per niente una gara buona. Non siamo mai stati in partita, questo mi ha deluso di più.

EDIN DZEKO A ROMA TV

Dzeko saluta la stagione con la partita meno brillante…

Non siamo stati noi, sicuramente.

Il rammarico più grande?

Aver mancato la qualificazione in Champions che era il nostro obiettivo e non essere andati più avanti in Europa League. Sono deluso perchè oggi non siamo stati mai in partita, siamo stati sempre in ritardo e ci hanno sovrastato in quasi tutto.

E’ mancato l’approccio o la continuità?

Non so i ragazzi hanno dato tutto ma sembra non potessimo mai arrivare a rubare un pallone.