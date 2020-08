(LIVE!) SIVIGLIA-ROMA, le formazioni ufficiali: a centrocampo scelto Cristante. Zaniolo e Mkhitaryan dietro Dzeko

AS ROMA NEWS – Ci siamo. Il momento della verità per la Roma di Fonseca è arrivato. Questa sera a Duisburg, in Germania, la squadra giallorossa si giocherà una parte importante della sua stagione contro il Siviglia. L’ottavo di finale a gara unica deciderà quale delle due squadre parteciperà alla final four dell’Europa League.

Gli spagnoli sono uno osso durissimo: specialisti della competizione europea e terza forza della Liga alle spalle di Real Madrid e Barcellona e a pari con l’Atletico, la squadra di Lopetegui parte addirittura leggermente favorita rispetto alla Roma. I giallorossi però hanno un undici che non ha niente da invidiare agli andalusi. La partita è apertissima, l’esito incerto, e le emozioni sono assicurate.

SIVIGLIA-ROMA, LE ULTIME SULLE FORMAZIONI

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport con il consueto tweet di Angelo Mangiante:

Ore 16:55 – Due ore esatte al fischio d’inizio. A Duisburg fa caldo, circa 31 gradi al momento. Cielo poco nuvoloso, terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

SIVIGLIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SIVIGLIA (da confermare): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, L.De Jong, Munir. ALL.: Lopetegui.

A DISP.: Bono, Javi Diaz, Escudero, Sergi Gomez, F.Vazquez, O.Torres, Suso, En-Nesyri, Pablo Perez, Juanlu, Genaro, Mena.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca.

A DISP.: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Calafiori, Villar, Pellegrini, Perotti, Ünder, Perez, Kluivert, Kalinic.

ARBITRO: Kuipers (Olanda).

Giallorossi.net – A. Fiorini