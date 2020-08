FIENGA: “Spero che Friedkin porti alla crescita della società. Vogliamo vincere l’Europa League”

AS ROMA NOTIZIE – Il Ceo giallorosso Guido Fienga risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match tra la Roma e il Siviglia di Europa League. Ecco le dichiarazioni del dirigente sulla partita che si sta per giocare a Duisburg:

“E’ stato concluso nella notte un accordo che porterà in tempi rapidi a Friedkin. Essendo la Roma una società quotata in Borsa, mi attengo al rispetto delle comunicazioni ufficiali. Spero che Friedkin porti alla crescita della società come ha fatto l’azionista e abbiamo fatto noi stessi”.

Il nuovo investitore potrà essere questa sera una motivazione extra?

“Non servivano altre motivazioni, la squadra è arrivata motivata. E’ una competizione che vogliamo vincere”.

Segnali positivi?

“Sono tutti molto concentrati. Prima di ogni partita, soprattutto contro un avversario così difficile, è impossibile fare previsioni, ma i ragazzi sono motivati e non possiamo che essere positivi di fronte ad una partita del genere”.