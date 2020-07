Siviglia-Roma, cosa succede ora che Gudelj è positivo? Le ipotesi

AS ROMA NEWS – Il caso di positività in casa Siviglia scuote questi giorni che ci separano dalla partita del 6 agosto contro la Roma. Ieri il club andaluso ha comunicato che un calciatore era stato trovato positivo al Covid-19, poi in serata lo stesso Gudelj è uscito allo scoperto dichiarando di essere affetto da Coronavirus, anche se asintomatico.

E ora che succede? La partita è davvero a rischio? Secondo “Il Messaggero” (S. Carina) oggi in edicola la risposta è sì, tanto che il match contro tra spagnoli e giallorossi rischia di diventare “la sfida infinita”. Non a caso il giornale romano titola: “Siviglia, un positivo. La partita è a rischio“.

Dello stesso avviso anche Leggo (F. Balzani) che racconta come, qualora i test dovessero evidenziare altri casi di positività tra i calciatori del club andaluso, le cose si metterebbero male per Monchi. In questo caso la Roma potrebbe addirittura passare direttamente ai quarti.

In realtà l’ipotesi al momento più probabile, afferma la Gazzetta dello Sport (S. Cantalupi), è che il match di Europa Lague si giochi sempre in Germania il 6 agosto. In mattinata arriveranno gli esiti degli altri test effettuati nel club andaluso e se sarà confermato il solo caso positivo, verrà isolato Gudelj mentre il Siviglia potrà tornare ad allenarsi già da oggi. E la partita, salvo ulteriori imprevisti, si giocherà regolarmente.

