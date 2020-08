Siviglia-Roma, tocca a Zaniolo. A Ibanez il compito di non far rimpiangere Smalling

NOTIZIE AS ROMA – Questa sera, ore 18:55, la Roma affronterà il Siviglia nell’ottavo di finale a gara secca dell’Europa League. Pochi dubbi di formazione: Ibanez torna al centro della difesa, e avrà il duro compito di non far rimpiangere Smalling.

Cristante sostituirà lo squalificato Veretout mentre in attacco c’è Zaniolo con Pellegrini che partirà dalla panchina. Di seguito le probabili formazioni dei quotidiani:

LA REPUBBLICA

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

IL MESSAGGERO

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko.

TUTTOSPORT

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Zaniolo; Dzeko.