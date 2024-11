Sky Sport: “I Friedkin preparano il cambio in panchina, pronto un tecnico di alto profilo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cosa accadrà sulla panchina della Roma dopo la sconfitta contro il Verona? Stasera non succederà niente, ma stando a quanto riferisce Angelo Mangiante ai microfoni di Sky Sport i Friedkin dovrebbero già avere in mano il piano B.

I texani nei giorni scorsi hanno sondato diversi tecnici, sia italiani che stranieri, e domani potrebbero tirare fuori un asso, e cioè un allenatore di alto profilo che possa calmare la piazza e far ripartire una squadra ancora in crisi.

Nessuna possibilità di un ritorno di Daniele De Rossi, che i Friedkin non considerano pronto per risolvere i problemi della Roma. Domani dunque sarà una giornata importante, forse decisiva per Juric: i texani decideranno se operare l’esonero del tecnico e dare quella svolta che i tifosi attendono ormai da tempo.

Fonte: Sky Sport

