Sky Sport: “Il piano di Pinto: un centrocampista top, un difensore e un vice-Karsdorp. E per Zaniolo…”

AS ROMA NEWS – Sky Sport svela i piani della Roma e di Tiago Pinto per il prossimo mercato estivo che cambierà il volto della squadra giallorossa.

Stando a quanto rivela l’emittente satellitare, il primo acquisto messo in conto dal gm portoghese è un centrocampista di livello internazionale che dovrà guidare la squadra del prossimo anno.

Gli altri due acquisti in programma sono un difensore centrale di piede mancino capace di impostare l’azione e un terzino destro affidabile in grado di far rifiatare Karsdorp.

Per quanto riguarda Zaniolo, la Roma ha intenzione di fissare il prezzo a 60-70 milioni, il che vorrebbe dire mettere fuori mercato il proprio giocatore, dato che difficilmente ci saranno club disposti a spendere tale cifra per il giocatore.

Fonte: Sky Sport