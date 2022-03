AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 30 marzo 2022:

Ore 12:30 – SARA’ MANGANIELLO A DIRIGERE SAMP-ROMA – Sarà Manganiello ad arbitrare la sfida tra Sampdoria e Roma, in programma domenica alle 18 a ‘Marassi’. Bresmes e Vecchi saranno gli assistenti mentre Santoro svolgerà le mansioni del IV uomo. Var e Avar dell’incontro sono stati designati, rispettivamente, Nasca e Costanzo.

Ore 9:00 – XEKA E GUEDES OBIETTIVI CALDI – Il mercato continua a tenere banco sui giornali in questi giorni. Pinto vuole sostituire Veretout con Xeka a parametro zero e ha in mano già il gradimento del giocatore. Per l’attacco invece il grande obiettivo è Goncalo Guedes del Valencia, costa 40 milioni: il fatto che faccia parte della scuderia di Mendes facilita l’affare. (Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – CARBONI: “MOU HA CREATO UNA VERA SQUADRA” – Amedeo Carboni, ex giocatore di Roma e Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport a pochi giorni dalla sfida tra le due squadre. “Mi sembra che ora sia una squadra vera, in cui si vede il lavoro del tecnico. La Roma si è dovuta adattare a Mourinho e Mourinho si è adattato a un gruppo che non è al livello di quelli che ha allenato in passato. C’è voluto un po’, ma la strada è quella giusta”, le sue parole al quotidiano.

Ore 8:00 – OBIETTIVO SOLBAKKEN A PARAMETRO ZERO – La Roma sta seguendo con un certo interesse Ola Solbakken, attaccante esterno del Bodo/Glimt. Il 23enne norvegese si libererà a parametro zero il prossimo dicembre.

Ore 7:10 – SMALLING RINNOVA CON INGAGGIO SPALMATO – Non solo Mkhitaryan. Anche Chris Smalling va verso il rinnovo del contratto fino al 2024 con ingaggio spalmato: il difensore guadagnerà circa 6 milioni in due anni. (Corriere della Sera)

