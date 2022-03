“ON AIR!” – CATALANI: “Zaniolo schierato fuori ruolo, così lo butti via”, FOCOLARI: “Gioca troppo da solo, difficile che cambi”, PRUZZO: “Nicolò ha le qualità per svoltare, ce la farà”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Il problema di personalità della Roma può essere allargata al calcio italiano e ai giocatori azzurri, che stanno attraversando un periodo mentale e psicologico non eccezionale. Il calcio italiano purtroppo esprime poca personalità ed è una cosa che viene troppo sottovalutata. Zaniolo? Io penso che la prossima stagione sarà quella giusta per dirci chi è davvero Nicolò. Quest’anno ci poteva stare qualche problema dovuto a quello che è successo in seguito agli infortuni. L’anno prossimo avrà la possibilità di fare quello che sappiamo è capace di fare…”

Luca Fallica (Roma Radio): “La prestazione di ieri di Zaniolo è positiva per l’impegno, prendendosi un giallo per un ripiegamento difensivo. Lui si è presentato al tiro in due occasioni, ma non è stato all’altezza della sua forza: uno telefonato e uno alto. Ma lui ci sta provando. Poi dobbiamo sempre interrogarci su qual è il suo ruolo, ma lui è nelle mani di allenatori tra i migliori che possiamo avere. Mancini per me resta un mostro sacro del calcio italiano, e Mourinho anche. Questi allenatori ce l’hanno per le mani e lo stanno forgiando, e mi pare che il suo ruolo sia quello: tra esterno d’attacco del 4-3-3 e seconda punta non ci sono tantissime differenze. Deve ritrovare il feeling col gol, e speriamo che lo ritroverà…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Non ho capito perchè ieri non ha giocato Pellegrini. Fosse stato il più grande giocatore della nazionale, che aveva trascinato la squadra ai mondiali, magari lo lasciava fuori per farlo riposare, ma lui non ha giocato una partita. Quindi io penso che sia infortunato, che abbia qualche problema fisico. Ieri ha deluso Zaniolo, ma anche Scamacca. Under? Nullo, come al solito. Se Donnarumma si piegava senza impegnarsi troppo, manco segnava quel gol. Tutto fumo e niente arrosto, come al solito…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La prossima stagione devi azzeccare la scelta giusta per Calafiori. Tra i giovani della Roma è tra i più talentuosi, ma ha bisogno di una squadra, anche di serie B, che gli dia la possibilità di giocare. Perchè lui ha fatto panchina anche nell’Under 20… La Roma deve pensare alla fascia destra, sia come terzino che come vice-Zaniolo. Under fa parte del passato, e aggiungo purtroppo, perchè tra lui e Carles Perez ci sono due categorie di differenza. A sinistra tra Spinazzola, Vina e Zalewski mi sento coperto…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La Roma sta scoprendo una rosa più lunga perchè ha scoperto di avere dei giovani come Zalewski e Felix che sono più pronti di quello che pensavi e magari di avere anche qualche tassello già inserito per la prossima stagione. E non è poco in un mercato così difficile… ”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi viene da star vicino a Zaniolo, da proteggerlo, perchè è ancora un ragazzino. E’ un patrimonio della Roma, è giovane, e sono contento se fa bene, non se va male… Rudiger a parametro zero? Guadagna 10 milioni l’anno, ma de che stamo a parlà. Ma poi un giocatore che lascia il Chelsea, lo farà per andare al Real Madrid, non alla Roma… Poi certo, io glieli darei 9 milioni a Rudiger, avendoceli. Ma se poi lui si fa i legamenti, tu hai finito…A me non sembra che la Roma abbia questo tipo di filosofia. La Roma segue giocatori più giovani, interessanti, che sono vicini alla scadenza del contratto e che per questo possono essere presi a un prezzo conveniente. Io credo che nelle intenzioni della Roma ci sia di vendere Cristante a 20 milioni e prendere Renato Sanches a 25, e così facendo ti saresti rinforzato…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il racconto del Corriere dello Sport su Veretout lascia sconcertati. Non capisco la storia del “se non rinnovo, non gioco“. Ma se non giochi, poi a fine anno chi ti compra? Forse non giochi nel senso che Mourinho non ti fa giocare. Ma se fai così ti svaluti, e poi a fine contratto a 32 anni, ma chi te li dà quei soldi, ma manco quelli che ti dà oggi la Roma… Sembra una cosa talmente poco intelligente che ti viene il dubbio che non sia vera. Poi però vedi quello che è accaduto la scorsa settimana, e allora ti rendi conto che i parametri non sono quelli che pensiamo noi…Giocatori intoccabili dentro la Roma? Ci sono giocatori che, per quanto siano forti, al giusto prezzo possono essere sacrificati. Chi invece io non cederei mai, nemmeno davanti a cifre grosse, è Pellegrini: per me, oltre a essere forte, è un valore aggiunto il fatto che sia romano e romanista. E lo dico senza retorica, per me questo è un valore: si tramanda una posizione nella Roma, che è un po’ una caratteristica nostra, e non ne abbiamo tante…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zaniolo? Io ho questa idea: nessuno ha capito dove far giocare questo ragazzo. Lo stesso Mancini lo ha convocato come centrocampista e poi lo ha fatto giocare da attaccante. Lui è un trequartista, è uno che deve giocare dietro le punte, che deve avere spazio e deve guardare la porta. Lo stesso Mancini ha fatto lo stesso errore di Mourinho schierandolo a destra, ma lui non è Chiesa, ha caratteristiche molto diverse. Zaniolo ha bisogno di essere aiutato facendolo giocare dove deve, e sotto questo punto di vista ha sfortuna. Secondo me il ragazzo c’è, ed è un peccato sprecare il suo talento. Se continuiamo a farlo giocare spalle alla porta, il suo bagaglio tecnico e fisico lo butti via…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io andrei su Faraoni come vice Karsdorp. Visto che per prendere un terzino più forte dell’olandese dovresti spendere 30 milioni, e non ce l’hai, allora andrei su un giocatore quasi a fine carriera, ma forte, perchè Faraoni ha 30 anni, è giusto per quel ruolo, e ti costerebbe 4-5 milioni. Un’altra cosa: ma Cengiz Under? E’ diventato della nazionale turca: oltre a segnare ha anche visione di gioco…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Under? Per me sta bene dove sta. Classico giocatore da nazionale turca, può essere leader giusto di quella nazionale. A parte il gol, che poi è un paperone di Donnarumma, io non ho visto molto altro… Classico giocatore che può fare bene in Ligue 1, un campionato minore dove non hai grandi pretese…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo? Lui ha 23 anni, e se ha ancora nel suo gioco quello di fare tutto da solo, non è facile che cambi… Io sono sempre stato convinto di trovarci di fronte a un giocatore che dovrebbe far fare il salto di qualità alla nazionale, ma è improbabile riuscire a cambiare la mentalità di un calciatore. Lui non deve migliorare il piede, ma il suo modo di giocare, e non è facile. Per me lui non sarebbe adatto alla Juve: Chiesa e Vlahovic hanno bisogno di giocatore capace di li lanciarli, e Zaniolo non lo fa… Zaniolo non deve migliorare tecnicamente, ma deve cambiare modo di giocare, e questo non è facile…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Zaniolo non nasce imparato, può anche essere un solista o un solitario, ma l’allenatore deve fare il suo mestiere e deve insegnargli, se è capace, a crescere ancora di più. Zaniolo deve imparare qualcosa, altrimenti è destinato a rimanere una promessa. Gli allenatori di una volta passavano 2 o 3 ore in campo con i calciatori per farli migliorare. Lui ha 23 anni ed era stato fatto passare per fenomeno, e non è un fenomeno. Non deve essere protetto come ha fatto Mourinho, Zaniolo deve capire che la vita prevede di mangiare anche qualche pezzo di pane duro, per non dire altro… Anche Jovetic sembrava un fuoriclasse, Conte era impazzito per lui. Bene, oggi a 32 anni gioca nello stesso modo di quando ne aveva 20…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le parole di Mancini su Zaniolo sono una critica pesante. La sensazione del ct è stata importante, e va ascoltata, anche la Roma dovrebbe farlo. Un calciatore deve sempre migliorare, ricordo Vieri quando arrivò alla Juventus che passava le giornate col vice di Lippi a cercare di migliorarsi, e forse anche Zaniolo avrebbe bisogno di questo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non ho capito cosa deve imparare Zaniolo, mi sembra che lo mettono in discussione tutti a cominciare da Mourinho. Ma anche Mancini, che aveva una considerazione molto alta di lui. Adesso sta a Zaniolo svoltare sul campo e credo che ce la farà, perchè ha delle qualità tecniche, tattiche e fisiche che glielo dovrebbero consentire…”

