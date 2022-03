Italia, Mancini bacchetta Zaniolo: “Deve imparare a giocare con gli altri”

AS ROMA NEWS – Un piccolo rimprovero in mezzo ai complimenti. Roberto Mancini sferza Nicolò Zaniolo dopo la brutta prestazione offerta contro la Turchia con la maglia della nazionale azzurra.

“Se mi aspettavo di più da lui? Nicolò è un giocatore che ha qualità e deve imparare a giocare con gli altri, perché la forza che ha e la qualità le sfrutta dopo per fare gol. Poi era stato ammonito, anche per quello l’ho sostituito. Anche lui ha messo impegno e non posso dire nulla”.

Insomma, tanti apprezzamenti ma anche una tirata d’orecchi niente male per un giocatore di calcio. Zaniolo sta attraversando un momento difficile della sua carriera, complici i due gravi infortuni alle ginocchia che ne hanno rallentato l’esplosione.