Veretout, nuovi retroscena. Il duro colloquio con Mou: “Senza rinnovo non gioco più”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovi grotteschi particolari emergono oggi dalle pagine del Corriere dello Sport (R. Maida) sulla questione Veretout.

Il giocatore, indisponibile dopo il tanto chiacchierato covid party della moglie, sarà multato dalla Roma. Ma anche lo stesso Josè Mourinho sta valutando provvedimenti nel breve-medio periodo.

Il malessere di Veretout, le cui prestazioni erano incredibilmente calate di livello negli ultimi mesi, nascerebbe dal mancato accordo sul rinnovo di contratto.

Stando a quanto racconta oggi il Corriere dello Sport, Pinto aveva assicurato al giocatore che la Roma avrebbe mantenuto la promessa del rinnovo fatta dalla precedente gestione sportiva, ma il francese, alla luce degli ingaggi assicurati a Abraham e Pellegrini, avrebbe preteso di guadagnare 6 milioni di euro.

Non solo. Si racconta di un colloquio privato con Mourinho, nel quale il giocatore si è sfogato esprimendo concetti duri: “Se non ci mettiamo d’accordo sul contratto, non gioco più“, il virgolettato riportato oggi dal Corriere dello Sport. Veretout insomma ha deluso la Roma in campo e fuori, dopo le prime due stagioni in cui era stato uno dei migliori e dopo un grande inizio con Mourinho, che lo aveva addirittura lanciato nella nazionale francese.

Fonte: Corriere dello Sport