Roma, tre occasioni a parametro zero

AS ROMA NEWS – Se a Tiago Pinto non piace perdere i propri giocatori a parametro zero, preferendo cederli prima della scadenza del contratto per monetizzare, al contrario il gm sembra essere molto interessato ai vantaggi di questo genere di acquisto.

Non a caso, scrive oggi La Repubblica (A. Di Carlo), la Roma ha già concluso il primo affare a parametro zero (Svilar) e sta cercando di concretizzarne altri tre, uno per reparto, di calciatori in scadenza di contratto che potrebbero fare molto comodo a Mourinho.

In difesa l’obiettivo è Matthias Ginter, 28 anni, difensore tedesco del Borussia Monchengladbach che è parecchio tentato dall’idea di giocare in Serie A. Il calciatore piace molto anche per la sua duttilità, essendo in grado di destreggiarsi con efficacia anche da mediano.

A centrocampo, svanito il sogno Kamara che l’anno prossimo giocherà in Premier, l’obiettivo di Pinto è Xeka, regista portoghese del Lille anche lui libero a giugno.

Per l’attacco sirene spagnole raccontavano di un contatto con l’entourage di Lacazette, in uscita dall’Arsenal, ma il francese scalda poco i cuori della squadra mercato giallorossa. Piace invece il profilo di Ola Solbakken del Bodø/Glimt, in scadenza di contratto a dicembre 2022.

Esterno offensivo di piede mancino, ha mostrato proprio contro la Roma tutto il suo repertorio. Le esperienze finora non trionfali di Bjorkan, Berg e Botheim lontane dal sintetico norvegese hanno insospettito gli ammiratori a Trigoria dell’attaccante, ma l’interesse rimane comunque vivo.

Fonte: La Repubblica