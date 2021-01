Sky Sport: “Risentimento muscolare per Dzeko, contro il Crotone tocca a Borja Mayoral”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Grana Dzeko per Fonseca: l’attaccante bosniaco, partito per Crotone, ha accusato un risentimento muscolare e domani non dovrebbe giocare.

Il bosniaco infatti, riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, sarà risparmiato dall’allenatore Paulo Fonseca visto il prossimo impegno contro l’Inter di domenica 10 gennaio.

Contro il Crotone dunque partirà titolare Borja Mayoral con Dzeko in panchina, pronto a subentrare solo in caso di necessità. Resta da capire se riposerà anche Mkhitaryan, con Carles Perez che scalpita.

+++ Risentimento muscolare per #Dzeko, si decide domani ma visti gli impegni successivi con Inter e Lazio dovrebbe giocare Borja Mayoral. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 5, 2021

Fonte: Sky Sport