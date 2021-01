Roma, Tiago Pinto di nuovo positivo al Covid. Fonseca negativo, domani partirà per Crotone

AS ROMA NEWS – “Tiago Pinto positivo al Covid”. Lo scarno tweet del giornalista Matteo Pinci de La Repubblica crea un nuovo caso all’interno della Roma.

Il general manager portoghese era infatti appena arrivato nella Capitale dal Portogallo proprio perchè aveva superato i problemi legati al Covid19. Oggi però il dirigente non è partito con la squadra per Crotone, e ora arriva il tweet di Pinci a spiegarne i motivi.

Tiago Pinto positivo al Covid — Matteo Pinci (@matteopinci) January 5, 2021

Negativo invece Paulo Fonseca, che per precauzione si è sottoposto a un nuovo tampone che ha confermato la non positività dell’allenatore. Il tecnico giallorosso partirà per Crotone nella mattinata di domani dopo essersi sottoposto a un nuovo test: se la negatività sarà confermata, sarà regolarmente in panchina.

Redazione Giallorossi.net