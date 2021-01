Fonseca prepara tre cambi: dentro Kumbulla, Cristante e Mayoral

NOTIZIE ROMA CALCIO – Tre cambi rispetto alla Roma che ha battuto domenica scorsa la Sampdoria. Fonseca lo ha detto in conferenza stampa, e oggi i giornali individuano i tre calciatori che dovrebbero subentrare oggi nell’undici titolare nel match contro il Crotone.

In difesa tocca a Kumbulla, che darà un turno di riposo al brasiliano Ibanez. A centrocampo invece riecco Cristante, che darà sostanza alla mediana al fianco dell’inossidabile Veretout. Sulla trequarti non dovrebbero esserci sorprese: Mkhitaryan e Pellegrini saranno in campo anche contro il Crotone.

In attacco invece ecco la novità più rilevante: Dzeko, segnalato in non perfette condizioni a causa di un affaticamento muscolare, verrà lasciato a riposo. Al suo posto oggi giocherà Borja Mayoral, chiamato a non far sentire la mancanza del bosniaco.

Questa dunque la formazione su cui puntano tutti i quotidiani oggi: Pau Lopez, Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres, Pellegrini, Mkhitaryan, Mayoral.

Fonti: Il Tempoo / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport