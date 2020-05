Sky Sport: “Roma-Sampdoria si giocherà la sera di mercoledì 24 giugno”

AS ROMA NEWS ULTIME – La prima partita della Roma alla ripresa del campionato, quella che giocherà in casa contro la Sampdoria, verrà disputata mercoledì 24 giugno e sarà in serale.

Lo riferisce in questo minuti l’emittente Sky Sport che pubblica anche il resto della 27esima giornata, che sarà così distribuita:

Lunedì 22 giugno

Lecce-Milan

Fiorentina-Brescia

Bologna-Juventus

Martedì 23 giugno

Hellas Verona-Napoli

SPAL-Cagliari

Genoa-Parma

Torino-Udinese

Mercoledì 24 giugno

Inter-Sassuolo

Atalanta-Lazio

Roma-Sampdoria