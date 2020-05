Calciomercato Roma, offerta di 2,5 milioni del Fenerbahce per Juan Jesus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Fenerbahce fa sul serio per il difensore giallorosso Juan Jesus. Stando a quanto riferisce il portale turco “sporx.com”, il club avrebbe offerto alla Roma 2,5 milioni di euro per avere il centrale brasiliano.

Sarà decisiva però la volontà del calciatore, che fino ad ora è sempre stato restio a lasciare Trigoria. Il Fenerbahce però non avrebbe messo nel mirino solo Jesus: i turchi sono pronti a tentare l’affondo anche per Cetin, anche solo per un prestito.

Fonte: Sporx.com