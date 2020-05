La Roma punta sui giovani: ecco gli obiettivi più caldi nel mirino di Petrachi

AS ROMA NEWS – Giovani, con stipendi abbordabili ma con grandi prospettive future. E’ il profilo di calciatori che la Roma sta cercando sul mercato in vista della possibile ed ennesima rivoluzione che sarà costretta a fare in estate. A questi Petrachi aggiungerà anche qualche parametro zero, risparmiando sul costo del cartellino, per completare la rosa del prossimo anno.

I nomi più caldi su cui il direttore sportivo giallorosso sta lavorando ormai da settimane, racconta l’edizione odierna di Tuttosport (S. Carina), sono sparsi per il globo. In attacco l’obiettivo noto è l’argentino Nahuel Bustos, 21 anni, individuato da tempo come il prossimo vice-Dzeko.

Per il centrocampo piace tanto l’olanese Ryan Gravenberch, 18 anni, mediano dal fisico imponente dell’Ajax su cui però c’è la concorrenza di top club come Real e Barcellona. Ma la Roma punta sulla corsia preferenziale tracciata da Raiola. Per gli esterni d’attacco i profili sui cui si lavora sono due: il primo è Tetè dello Shakhtar, 20enne brasiliano che piace tanto a Fonseca, il secondo è Giorgi Chakvetadze, anche lui 20 anni, georgiano che ha impressionato i giallorossi nel match contro il Gent.

Fonte: Tuttosport